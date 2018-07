14 luglio 2018- 16:50 Pd: caos su Martina per segreteria, chat renziani al vetriolo (2)

(AdnKronos) - "Praticamente non c'è nessun renziano in segreteria", è l'accusa. Gli unici vicini all'ex-segretario sono Tomaso Nannicini e Teresa Bellanova. Ma l'ex-viceministro allo Sviluppo doveva entrare come vice di Martina. Niente da fare. Il segretario non ha voluto nominare alcun vice. "L'unico accordo rispettato è stato quello su Dal Moro all'organizzazione ma noi avevamo chiesto che entrassero in segreteria anche Malpezzi e Dal Barba", dicono i renziani. Al momento, dalle parti di Martina non arrivano repliche. Il segretario, a margine di un'iniziativa a Milano, si è limitato a commentare la decisione di Emiliano di non entrare: "Ho letto di Emiliano e della scelta di non partecipare alla segreteria, ne prendo atto. Ora pero' guardiamo avanti tutti insieme". Per Calenda "oramai siamo alla farsa. Prima vanno dietro a Emiliano e nominano Boccia e poi si fanno dire di no da Emiliano. Che però promette eterna lealtà. L'unica cosa seria da fare è azzerare la segreteria e chiamare un congresso subito". E ancora: "Senza polemica ma mi ripeto: capite vero perché un cittadino si disorienti e si accasi altrove o si astenga?". E allora "l'unica cosa utile da fare in questo momento è che chiunque abbia votato Pd e ritenga questa segreteria non adeguata per affrontare l'opposizione e la rifondazione del centro sinistra prenda e lo scriva a Martina. Mail, Facebook, Twitter. Qualsiasi cosa. Farsi sentire".