5 novembre 2019- 17:36 Pd: Ceccanti e Parrini, 'soddisfatti da lavoro commissione Statuto' (2)

(Adnkronos) - "La seconda -proseguono Ceccanti e Parrini- è che la semplificazione dell’itinerario congressuale andasse anch’essa nel segno della contendibilità: in questo senso, dopo una fase di dibattito su documenti che aiuterà a istruire i lavori successivi, il ballottaggio secco affidato agli elettori tra i due candidati più votati dagli iscritti, ciascuno legato ad una sola lista di candidati, contribuisce bene allo scopo. Il voto degli elettori sarà ancora più decisivo di quello dello Statuto odierno, dove in astratto era possibile un ulteriore passaggio in Assemblea dopo le primarie"."La terza era quella di poter prevedere nell’ambito dell’autonomia statutaria regionale il possibile mantenimento dell’elezione del segretario regionale tra gli elettori, in modo da tener conto della diversità delle situazioni territoriali. La quarta era quella di prevedere esplicitamente le primarie per le candidature alle assemblee elettive in tutti i casi in cui il sistema non preveda l’uso delle preferenze in modo che in nessun caso si possa parlare di nominati"."In più, crediamo, appaiono particolarmente importanti e condivisibili sia l’istituzione dell’assemblea dei sindaci sia l’intento di aggiungere alla democrazia rappresentativa consolidata (con iscritti e ed elettori) anche elementi di democrazia diretta con la nuova piattaforma on line in un’ottica di integrazione e non di contrapposizione".