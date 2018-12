5 dicembre 2018- 18:16 Pd: Ceccanti, gira falsa agenzia su ritiro Minniti, strana giornata

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - "E' una strana giornata. E' arrivata anche una falsa agenzia sul ritiro di Minniti. Attendiamo cosa dirà il candidato". Lo scrive Stefano Ceccanti su Facebook a proposito di un falso lancio di agenzia circolato tra i deputati dem in cui si dava annunciava una conferenza stampa di Marco Minniti nel pomeriggio per confermare il ritiro della candidatura al congresso."Dal canto -aggiunge Ceccanti- mio dico solo questo: 1 ho visto molti dare per morto il Pd e andare alcuni verso la lista Monti e altro verso Leu. La lista Monti non c'è più e a Leu manca solo il certificato di morte, mentre il Pd, molto ammaccato, esiste ancora. Possiamo rilanciarlo, è una cosa molto più seria di operare scissioni con partiti i quali dovrebbero poi coalizzarsi con quello da cui ci si scinde. Mi risparmierei questo risiko. 2 speriamo che Minniti resti candidato; per chi ha fatto un percorso di cultura riformista è l'unico candidato votabile; se si ritirasse sarebbe un vero peccato, significherebbe non che si smobilita ma che si cerca un altro candidato con profilo ugualmente chiaro, anche se dovesse avere meno chances".