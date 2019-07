18 luglio 2019- 19:37 Pd: Ceccanti, 'no argomenti convincenti per dire no a mozione sfiducia Salvini'

Roma, 18 lug. (AdnKronos) - "Il rifiuto di Salvini di presentarsi alla Camera sulla vicenda russa è legata alla cortina fumogena di queste ore sulla falsa crisi, al netto di alcune fibrillazioni reali, che però non possono oscurare il fatto che la maggioranza proprio in queste ore stia votando compatta come un sol uomo il decreto sicurezza-bis". Lo sottolinea Stefano Ceccanti del Pd."Per questa ragione -aggiunge- non sembrano esistere argomenti convincenti contro una mozione di sfiducia che porterebbe comunque in Parlamento la vicenda russa e ripristinerebbe la dignità delle Camere contro il fuggitivo Salvini. E’ ragionevole pensare che la maggioranza si ricompatti? Può darsi, ma allora si dimostrerà appunto che le liti sono in buona parte una finzione e non si consentirà più ad essa di coprire sia lo spazio della maggioranza sia dell’opposizione"."La funzione della mozione di sfiducia in questo caso, come quasi sempre, è soprattutto quella di rendere trasparenti all’opinione pubblica le gravi responsabilità politiche di una maggioranza, non di realizzare improbabili sanzioni immediate contro il Governo. Per queste ragioni, dissolta la cortina fumogena della pseudo crisi, è ragionevole confidare che si raggiungerà a breve un vastissimo consenso nel Pd", conclude.