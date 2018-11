29 novembre 2018- 21:34 Pd: Ceccanti, referendum su dl sicurezza? calma e gesso

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "Al netto degli aspetti di opportunità politica, su cui altri sono senz'altro più esperti di me, ma su cui bisogna sempre ragionare a freddo, veniamo da una battaglia sul cosiddetto decreto sicurezza che in realtà da' insicurezza e che abbiamo criticato anzitutto come incostituzionale anche perché eterogeneo. Se si critica come incostituzionale il primo luogo dove arrivare e' la Corte costituzionale non il voto in un referrndum. Per di più siccome i quesiti devono essere omogenei nel momento in cui si decidesse di passare al referendum, i quesiti andrebbero studiati attentamente perché uno totale sarebbe inammissibile per eterogeneità. Quindi direi calma e gesso". Lo scrive Stefano Ceccanti su Fb.