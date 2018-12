2 dicembre 2018- 13:04 Pd: Cencelli, 'biscotto' al congresso? De Gasperi si rivolterebbe nella tomba (2)

(AdnKronos) - "Sarebbe impensabile che il secondo e il terzo arrivati alle primarie, si mettano d'accordo per far fuori il primo. Semmai i candidati dovrebbero lavorare sin da adesso per evitare una scenario del genere", avverte Cencelli. E come? "Stringendo apparentamenti, ovviamente. In modo che -spiega- se anche si andasse in assemblea, ci sarebbe già pronta una maggioranza. Questa è la politica, ma di questi tempi... Veniamo da anni di chiacchiere, tante chiacchiere e nessuna sostanza".Ce l'ha con Matteo Renzi? "Che delusione è stato. Ho votato Pd nelle ultime due tornate elettorale ma Renzi mi ha deluso molto". E a questo congresso voterà? "Io non ho la tessera del Pd. Di tessera ne ho solo una, incorniciata e appesa in casa: quella della Dc firmata da Alcide De Gasperi. E comunque -dice Cencelli- non voterò nemmeno ai gazebo sopratutto perchè non saprei chi votare... Zingaretti, no, per carità". E Minniti? "Un buon ministro, ma il segretario è un'altra cosa".