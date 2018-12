2 dicembre 2018- 13:00 Pd: chi sta con chi, la 'campagna acquisti' verso il congresso/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Zingaretti, dunque, come vincitore della campagna acquisti al congresso. Big e capicorrente, da cui parte una filiera che si ramifica sul territorio, tra dirigenti e amministratori locali: l'appello per il presidente della Regione Lazio è stato sottoscritto da oltre 200 sindaci. Fino ad arrivare a 'pescare' anche nella cerchia dei renziani della prima ora. E' il caso di Rosa Maria Di Giorgi, ex-vicepresidente del Senato, o Elisabetta Gualmini, vicepresidente dell'Emilia-Romagna, che si sono congedate dal loro passato di ultra-renziane e sono sbarcate sul fronte Zingaretti. Sul fronte Martina sono invece sbarcati i Giovani Turchi di Orfini. L'ex-presidente del Pd, immortalato con Renzi al Nazareno (foto di Filippo Sensi) alla Playstation durante lo spoglio delle regionali 2015, ora gioca un altro match. Come Tommaso Nannicini, pezzo da novanta degli anni del renzismo. C'è poi il ticket con Matteo Richetti che porta a Martina anche l'appoggio dei cosidetti 'renziani non allineati'. Graziano Delrio, capogruppo dem alla Camera, ha lavorato all'operazione. Pure il cuperliano Andrea De Maria è già della partita, in attesa si pronunci lo stesso Cuperlo. E altri nomi potrebbero arrivare. Ci sono i presidenti di regione, per dire. Per ora si sono schierati solo l'umbra Catiuscia Marini con Minniti e il marchigiano Luca Ceriscioli con Zingaretti. Ambienti renziani danno Vicenzo De Luca e Sergio Chiamparino vicini all'ex-ministro dell'Interno. Dal fronte Zingaretti, invece, si confida sull'appoggio del calabrese Mario Oliverio. No news sull'emiliano Stefano Bonaccini. E, al momento, non è arrivato neanche alcun endorsement da Michele Emiliano. Sebbene in corsa ci sia il 'suo' Francesco Boccia.