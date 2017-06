PD: CHITI, CONSAPEVOLEZZA DIFFICOLTà NON SIGNIFICA FARE POLEMICA

26 giugno 2017- 19:13

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "C'è una lezione di ordine generale, che ci viene dalle elezioni amministrative? Parto da un'esperienza personale: gli incontri con i cittadini nelle case dei quartieri popolari. Le condizioni di vita spesso sono drammatiche. La sinistra, tutta quanta e non sono il Pd, è lontana da questi agglomerati, dove vive gran parte del suo popolo: partecipa ai talk show, si occupa esclusivamente di diritti civili, separandoli irresponsabilmente dalle condizioni economico-sociali delle persone". Lo scrive nel suo blog il senatore del Pd Vannino Chiti. "Vi è delusione e rabbia nei confronti del Pd -aggiunge- averne consapevolezza non è volontà di alimentare le solite polemiche interne, ma condizione necessaria per poter cambiare. Quasi ovunque si sono avute nelle elezioni liste 'separate' del centrosinistra. Al di fuori di un quadro generale avverso al centrosinistra, in Europa e in Italia, è probabile che queste divisioni non sarebbero state sufficienti a determinare una sconfitta. Oggi però è la destra ad incalzare, e una nostra responsabilità politica generale è stata quella di non avere sfidato una aggregazione che, a differenza della Germania o della Francia, vede confuse in una medesima coalizione una destra democratica ed europeista e una destra reazionaria e lepenista".