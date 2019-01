23 gennaio 2019- 12:04 Pd: Ciarla, 'per Zingaretti successo da Nord a Sud'

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Dai dati diffusi oggi dalla commissione nazionale per il congresso si evidenzia un importante successo tra gli iscritti di Nicola Zingaretti. Un risultato importante il 48,5 % che si realizza in un quadro uniforme da nord a sud che porta la candidatura di Zingaretti ad affermarsi in quasi tutte le regioni italiane a partire da Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Veneto e Puglia e in tutti principali centri urbani tra i quali Milano, Torino, Genova, Bologna, Roma, Reggio Calabria". Lo dichiara Mario Ciarla per il comitato nazionale di Nicola Zingaretti."Grazie a tutti gli iscritti che hanno partecipato a questa prima fase congressuale e ai tanti militanti che nelle commissioni, e come garanti, hanno reso possibile uno svolgimento ordinato del congresso. Gli iscritti hanno votato in modo massiccio per il cambiamento: ora lavoriamo tutti con l’obiettivo di realizzare il 3 marzo alle primarie una straordinaria giornata di partecipazione per rafforzare il Partito Democratico e per costruire rapidamente un’alternativa ai disastri del governo Salvini-Di Maio”.