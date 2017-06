PD: CIRCOLI SICILIANI A RENZI, NOI PENALIZZATI DA ASSEMBLEA NAZIONALE A MILANO

17 giugno 2017- 10:47

Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - Sono oltre cinquanta i circoli Pd che, in seguito alla lettera inviata da Antonio Ferrante, componente dell'Assemblea Nazionale del PD, chiedono al Segretario Nazionale del Pd, Matteo Renzi, "di non tenere a Milano l'Assemblea Nazionale prevista per il prossimo 30 giugno". "L'iniziativa, partita da alcuni circoli palermitani che ne hanno poi coinvolto numerosi altri, tende a sensibilizzare la segreteria nazionale sulle difficoltà, per chi vive in Sicilia, di raggiungere Milano ma anche per rivendicare un ruolo centrale per la Sicilia in vista delle prossime scadenze elettorali", si legge in una nota.“L'iniziativa è nata dai circoli oltre ogni area e corrente- ha affermato Ferrante- ho inviato nuovamente la mia lettera al segretario nazionale perché credo che la Sicilia non possa essere ancora penalizzata da ragioni logistiche, visto l'alto costo della trasferta, che diventano politiche se si pensa che in un momento così importante servirebbe la vicinanza del partito nazionale e non certamente l'informazione che l'assemblea nazionale dei circoli, che per noi rappresentano il cuore del nostro partito, si tiene quanto più possibile lontano dalla Sicilia”.“Confido in un intervento di Renzi- ha concluso Ferrante- che possa rassicurare quanti, per ragioni economiche, vorrebbero essere parte di un momento di condivisione importante e invece rischiano di restarne fuori e porterò la questione nella prossima direzione regionale del 19 perché tutto il Pd siciliano ne venga investito”.