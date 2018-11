27 novembre 2018- 15:21 Pd: Cirinnà, ticket Martina-Richetti in continuità con Renzi

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - "La decisione di Matteo Richetti di andare in ticket con Maurizio Martina chiarisce tanti equivoci più che adombrati nei giorni scorsi. La storia comune come portavoce di Renzi dell'uno e di vicesegretario di Renzi dell'altro va così a riunirsi in una proposta politica in piena continuità con renzismo del passato". Lo dichiara la senatrice del Pd, Monica Cirinnà.