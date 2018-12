9 dicembre 2018- 16:01 Pd: come ci si candida, martedì termine per presentare 1500 firme

Roma, 9 dic. (AdnKronos) - La presentazione delle candidature a segretario nazionale del Pd è regolata all'articolo 3 del regolamento congressuale dem approvato nell'ultima assemblea, quella del 17 novembre scorso. Le candidature, si legge, vanno depositate "entro le ore 18,00 del 12 dicembre 2018 presso la Commissione nazionale per il Congresso le candidature a Segretario nazionale e le relative linee politico-programmatiche". Come ci si candida: "Tutte le candidature devono essere sottoscritte: da almeno il 10% dei componenti l’Assemblea nazionale uscente oppure da un numero di iscritti compreso tra 1.500 e 2.000, distribuiti in non meno di cinque regioni appartenenti ad almeno tre delle cinque circoscrizioni elettorali per il Parlamento europeo". La Commissione nazionale per il Congresso "cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità di diritti. L’ordine di presentazione delle candidature sarà definito attraverso un unico sorteggio nazionale, che varrà anche come ordine di illustrazione delle candidature stesse e delle relative linee politico-programmatiche nel corso delle riunioni di Circolo e delle Convenzioni provinciali".