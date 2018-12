4 dicembre 2018- 12:46 Pd: comitato Martina-Richetti in Emilia, già superate mille firme

Roma, 4 dic. (AdnKronos) - "Abbiamo già superato in Emilia-Romagna 1000 firme di iscritti al Partito Democratico a sostegno della candidatura di Maurizio Martina a Segretario Nazionale. Le firme degli iscritti vanno raccolte in tutta Italia fino al 12 dicembre per presentare le candidature a segretario nazionale del Pd". Lo rende noto il Comitato regionale Martina-Richetti Emilia-Romagna."Dopo la bellissima iniziativa con Martina e Richetti di domenica a Bologna, un altro importante segnale del sostegno alla candidatura di Martina che si sta manifestando in Emilia-Romagna. La raccolta di firme continuerà in tutti i territori fino a martedì 11 dicembre".