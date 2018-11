23 novembre 2018- 19:53 Pd: commissione congresso, verso primarie il 3 marzo

Roma, 23 nov. (AdnKronos) - La discussione è ancora aperta ma dalla riunione della commissione congresso del Pd di oggi è emerso l'orientamento di indicare la data del 3 marzo per le primarie. Una decisione non ancora definita. La commissione tornerà a riunirsi nei primi giorni della prossima settimana per sottoporre, quindi, il regolamento alla Direzione Pd che dovrà approvarlo.