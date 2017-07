PD: CON FESTA UNITà PARTE A MILANO CAMPAGNA PER LE REGIONALI

7 luglio 2017- 17:33

Milano, 7 lug. (AdnKronos) - 'Oggi Milano, domani Lombardia': questo lo slogan della Festa de l'Unità di Milano, in programma da domani e per i successivi 15 giorni all'ex scalo Farini. Una indicazione programmatica rispetto ai temi che saranno discussi e che vedranno l'attenzione concentrata sulla prossima sfida, quella delle elezioni regionali del 2018. "Abbiamo una grande occasione da cogliere, per scrivere una pagina nuova in Lombardia, partendo dai territori e dall’apertura alle forze civiche, per offrire una riscossa ai lombardi e archiviare decenni di amministrazione che ci lasciano una Regione bloccata al presente" spiega Pietro Bussolati, segretario dei democratici milanesi. Si alterneranno sul palco, tra gli altri, sei ministri: Andrea Orlando (giovedì 16), Valeria Fedeli (domenica 16), Luca Lotti (mercoledì 19), Marco Minniti (giovedì 20), Roberta Pinotti (venerdì 21), Maurizio Martina (sabato 22); i sottosegretari Maria Elena Boschi (venerdì 21) e Ivan Scafarotto (domenica 9); e altri protagonisti della scena nazionale, come Giuliano Pisapia (venerdì 21), Lorenzo Guerini (sabato 22) e Giorgio Gori (martedì 18).Ci saranno momenti di confronto e approfondimento su alcuni temi di stretta attualità, come quello legato alla bioetica e al binomio libertà e sicurezza sul web. Giovedì 20, infatti, ci sarà spazio per un dibattito sul fine vita con Mina Welby e, martedì 11, “Web vs Web – eti” con ospiti, tra gli altri, J – Ax. Chiuderà la kermesse, domenica 23, un evento con i sindaci Giuseppe Sala e Federico Pizzarotti.