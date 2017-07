PD: CON FESTA UNITà PARTE A MILANO CAMPAGNA PER LE REGIONALI (2)

7 luglio 2017- 17:33

(AdnKronos) - Tanti i temi in agenda, oltre a quello delle elezioni regionali: "riqualificazione degli scali, sicurezza e integrazione, lavoro, disoccupazione giovanile, sociale, populismi, legalità e molto altro” aggiunge Bussolati, che ringrazia "i volontari e le magliette gialle che ogni giorno si alterneranno per realizzare la Festa. Perché – conclude il segretario – per noi fare politica non è un’esperienza individuale ma una grande avventura collettiva e la nostra forza è l’apertura al civismo e a chiunque nella società voglia impegnarsi con noi nella costruzione di qualcosa di buono per il futuro".Nell’area di circa ottomila e cinquecento metri quadri sono presenti due aree dibatti, una intitolata 'Simone Veil' e l’altra 'Marie Curie', per ospitare 79 dibattiti, la libreria 'Fiorella Ghilardotti' che accoglierà la presentazione di 32 libri e 1 food truck per il cibo di strada. I numeri della Festa prevedono, in sintesi, 6 ministri, 11 Food truck, 32 presentazioni di libri, 79 dibattiti, 100 volontari al giorno, 460 ospiti, 1700 minuti di musica, 8500 metri quadri di area dismessa trasformati in una piazza di incontri, 22.000 piatti di cibo.