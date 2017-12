PD: CONFALONIERI E VIOLANTE, DA RENZI ERRORI MA ANCHE BUONI RISULTATI

13 dicembre 2017- 13:40

Roma, 13(AdnKronos) - Matteo Renzi ha commesso degli errori, ma non si può negare che "qualcosa di buono lo ha fatto". E' una delle considerazioni che unisce Luciano Violante e Fedele Confalonieri, intervenuti questa mattina alla presentazione del libro di Gaetano Quagliariello, 'Sereno è"."I due -ha esordito il presidente di Mediaset riferendosi al segretario del Pd e a Silvio Berlusconi- hanno molte caratteristiche in comune. 'Sto povero Renzi, non voglio fare le difese di Renzi, ma qualche cosina ha fatto di buono, o no? In fin dei conti eravamo a meno con l'economia, siamo adesso a più. Certo, la politica gioca brutti scherzi, manda via di testa anche le persone più equilibrate, qualche esempio l'ho avuto anche io vicino"."Non sono un fan di Matteo Renzi, però -ha commentato invece Violante- bisogna tener fede al principio di verità: non si può dire che quando le cose in economia vanno male è colpa di Renzi e se poi vanno bene è merito dell'economia. Non è così. Un milione di posti di lavoro ci sono e il 61% per cento sono a tempo indeterminato". Inoltre ci sono state "le leggi contro il caporalato, contro le dimissioni in bianco, il 'dopo di noi', la norma sul fine vita, un quadro di diritti civili che non può non essere apprezzato".