PD: CONFALONIERI E VIOLANTE, DA RENZI ERRORI MA ANCHE BUONI RISULTATI (2)

13 dicembre 2017- 13:40

(AdnKronos) - L'ex presidente della Camera non ha comunque risparmiato le critiche al segretario del Pd: innanzi tutto l'"uso politico" del referendum costituzionale, che ha determinato lo stesso "errore" da parte dell'opposizione. E poi, come già accadde a Mario Segni "è partito con un consenso molto alto che poi è scemato".Quindi "vanno prese alcune lezioni dalla storia e dalla cronaca: i fondamentali della politica insegnano che il dirigente politico costruisce relazioni e comunità, non le rompe. Invece il carattere di Renzi è tale per cui le relazioni sono piuttosto rotte che costruite. Un gruppo dirigente si può costruire o per rappresentanza o per somiglianza e pezzi di realtà italiana sono sfuggiti alla comprensione del gruppo dirigente".Violante ha quindi allargato il discorso a "tutte le forze politiche" in vista della prossima campagna elettorale, invitandole "a parlare" alla metà del Paese che non vota, "con visioni strategiche che guardano al futuro, non inseguendo gli umori del giorno".