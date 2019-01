29 gennaio 2019- 13:34 Pd: congressi circolo, scontro area Zingaretti-Martina su Campania e Sicilia

Roma, 29 gen. (AdnKronos) - Braccio di ferro tra l'area Zingaretti e quella Martina sui congressi di circolo in Campania e Sicilia. Diverse votazioni sono contestate e oggi saranno al centro della riunione della Commissione congresso al Nazareno. Per quanto riguarda la Campania (dove sarebbe in testa Martina soprattutto grazie all'84,3% ottenuto a Salerno, 'feudo' di De Luca) mancano all'appello i risultati di 36 circoli: ieri sera la commissione regionale ha inviato a Roma un dato incompleto senza i verbali di 36 circoli, circa un terzo dei 126 totali. In Sicilia la faccenda è ancora più complessa. Anche qui Martina sarebbe in testa con il 48% seguito da Zingaretti al 45% ma le percentuali potrebbero cambiare a seconda di come verrà gestito il voto contestato di alcuni circoli. C'è il caso di Trapani dove Zingaretti ha ottenuto l'84,5% ma il presidente della commissione provinciale trapanese (renziano) ha annullato il voto per alcune irregolarità formali. E poi c'è Palermo. Qui il presidente della commissione provinciale, vicino al renziano Davide Faraone, ha annullato il voto di una serie di circoli perchè non sarebbe stato consegnato l'incasso delle tessere, circoli in cui l'area Zingaretti sarebbe maggioranza. "Il punto è questo -dicono dalle parti del presidente della regione Lazio- o ci imputiamo e stravinciamo. Oppure lasciamo perdere, vinciamo comunque con 11 punti di scarto e oggi pomeriggio avremo i dati definitivi...". Per l'area Zingaretti, comunque, il voto tra gli iscritti è stato oltre ogni aspettativa: "Dicevano che avremmo perso e invece abbiamo ribaltato tutti i pronostici. Non superiamo il 50%? Ogni volta che lo ricordano, ci fanno un favore così potremmo chiedere a tutti di venire ai gazebo e fare un ultimo sforzo per avere un segretario eletto alle primarie il 3 marzo".