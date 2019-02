27 febbraio 2019- 14:18 Pd: congresso dem, domani alle 13 confronto su Sky tra i candidati

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Domani alle 13 Sky TG24 ospiterà il confronto fra i candidati alla segreteria del Partito Democratico: Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti. "L’appuntamento sarà condotto da Fabio Vitale -si legge in una nota di Sky- e sarà trasmesso in diretta sui canali 100 e 500 di Sky e, visibile a tutti, sul canale 50 del digitale terrestre. Il Confronto sarà poi nuovamente proposto sugli stessi canali anche alle 20.30".Per quanto riguarda le regole, i tre candidati "si disporranno in studio a Roma secondo un ordine definito per sorteggio. Da sinistra a destra siederanno: Giachetti, Martina e Zingaretti. Il Confronto avrà il format caratteristico dei confronti ospitati da Sky: risposte scandite da un countdown (un minuto al massimo), medesime possibilità di replica per tutti (quattro da 30 secondi ciascuna), domande incrociate tra i candidati, un appello finale". "Sempre tramite sorteggio, è stata definita anche le modalità delle domande incrociate: Martina porrà una domanda a Giachetti, Giachetti a Zingaretti e Zingaretti a Martina. Il regolamento è stato condiviso in un incontro tra i portavoce, i rappresentanti dei candidati e la redazione di Sky TG24. Il Confronto -si spiega- sarà visibile anche in streaming su sull’App TG24 e sul sito skytg24.it. Il dibattito attorno ai temi trattati nel Confronto si estenderà anche ai canali Facebook, Twitter e Instagram di Sky TG24.