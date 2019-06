13 giugno 2019- 19:35 Pd: convention area Giachetti ad Assisi nel week end con Boschi, Rosato, Bonafè

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - 'L'Italia che dice sì'. L’associazione 'Sempre Avanti', presieduta da Luciano Nobili e nata dopo l’esperienza della mozione congressuale guidata da Roberto Giachetti e Anna Ascani si riunisce sabato e domenica ad Assisi per il suo primo incontro nazionale. Si legge in una nota. "Attesi oltre 500 delegati da tutta Italia. Sarà il primo incontro di discussione e di incontro del Partito democratico dopo i ballottaggi delle elezioni amministrative". "L’appuntamento è all’hotel Cenacolo della cittadina umbra. Numerosi i parlamentari e gli esponenti politici che parteciperanno ai panel e ai forum tematici che si seguiranno tra il pomeriggio di sabato e la mattina di domenica che verrà conclusa, ad ora di pranzo, con l’intervento di Roberto Giachetti". Tra i dem che saranno protagonisti ad Assisi con Sempre Avanti: Maria Elena Boschi, Luigi Marattin, Simona Bonafè, Ettore Rosato, Sandro Gozi, Teresa Bellanova, Ivan Scalfarotto, Gennaro Migliore, Silvia Fregolent, Marco Di Maio, Flavia Piccoli Nardelli. Tra gli ospiti della convention anche il sindacalista della Cisl Marco Bentivogli, Francesco Borgomeo e il custode del Convento di San Francesco Padre Enzo Fortunato che interverrà in apertura insieme al sindaco di Assisi. Saranno presenti anche molti sindaci ed amministratori locali eletti in questa tornata di elezioni locali.