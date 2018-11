16 novembre 2018- 14:46 Pd: Corallo, renziani per ticket Minniti-Bellanova, non imparano mai

Roma, 16 nov. (AdnKronos) - "Oggi uscirà la notizia della candidatura 'renziana': ticket Minniti - Bellanova. O forse aspetteranno lunedì. Dico lunedì perché probabilmente proveranno anche a farla accompagnare da una lettera firmata da altri sindaci, ma stanno avendo qualche difficoltà a raccogliere le firme. Sai che sorpresa". Lo scrive Dario Corallo su Fb, candidato alle primarie del Pd. "Questo perchè purtroppo non imparano mai. Ancora non hanno capito che puoi farla firmare da tutti i sindaci che vuoi (e a naso non saranno molti), ma se lo scollamento è con il Paese, con quella lettera stai solo mentendo a te stesso. Nel frattempo in questi giorni abbiamo scoperto che tutti i candidati vogliono 'superare il Pd', ma senza mettere in discussione loro stessi e, soprattutto, senza chiederlo agli iscritti". "Per l'ennesima volta si pensa di risolvere i problemi con qualche riunione a porte chiuse seguita da grandi proclami. Con la scusa della coalizione per le europee vogliono cambiare il nome al Pd e farlo diventare altro per nascondere il proprio fallimento. È evidente che la loro convinzione è che la base sia idiota", conclude.