PD: CRACOLICI, ADESIONE SINDACO PALERMO? FRUTTO LOGICA DI SCAMBIO

27 gennaio 2018- 16:47

Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - "La politica è ormai diventata un supermarket dove ognuno compra, svende, sceglie con un'idea diseducativa e devastante. Io sono contento che Orlando annunci l'ingresso nel Pd, gli do il benvenuto, mi dispiace, però, che lo abbia fatto solo ora perché ha dato a questa adesione il valore di quello che è: ha negoziato l'adesione in cambio di una candidatura. Tutti possono cogliere nel tempo in cui è maturata questa scelta le ragioni per cui è stata fatta. C'è stato uno scambio, lo capirebbero anche i bambini". Così Antonello Cracolici, big del Pd in Sicilia, commenta con l'Adnkronos l'ingresso del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, nel Partito democratico. Un'adesione che ha annunciato lo stesso primo cittadino durante una conferenza stampa convocata giovedì scorso a Palazzo delle Aquile alla presenza, tra gli altri, del suo braccio destro, Fabio Giambrone, oggi capolista alla Camera a Palermo. "Quella di Orlando non mi sembra l'adesione di una persona convinta, ma di una persona che ha usato il momento per portare a casa qualcosa di utile per sé. Anche la sua storia politica avrebbe meritato qualcosa di meglio... Resta il fatto - aggiunge Cracolici - che io sono tra coloro che dicono che doveva farlo prima. Ora immagino che Orlando sappia che entrare in un partito ha anche degli obblighi".