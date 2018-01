PD: CRACOLICI, ADESIONE SINDACO PALERMO? FRUTTO LOGICA DI SCAMBIO (2)

27 gennaio 2018- 16:47

(AdnKronos) - E a chi attribuisce al sindaco di Palermo la responsabilità della sconfitta del centrosinistra alle scorse regionali, Cracolici replica: "Il sindaco di Palermo è stato la foglia di fico dietro cui si è nascosto il Pd. Il partito ha lasciato spazio a Orlando perché era incapace di fare, non ha voluto metterci la faccia, ha pensato che nascondendosi su voto siciliano non avrebbe pagato pegno alle Politiche". Cosa accadrà il 4 marzo? "Vedremo - conclude il democratico -, ma questa volta bisognerà tenere conto dei risultati, non si potrà fare finta di non capire quello che è successo. Come è accaduto alle regionali, dove i responsabili di una grave sconfitta hanno girato la faccia dall'altro lato e sono andati avanti".