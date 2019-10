26 ottobre 2019- 15:17 Pd: Cracolici, 'alleanza con M5S in Sicilia? politica non si fa con chiacchiere'

Palermo, 26 ott. x (Adnkronos) - "I processi politici non si auspicano e non si determinano con le chiacchiere. Se un mese e mezzo fa qualcuno avesse ipotizzato un governo nazionale M5S-Pd lo avrebbero preso per pazzo, eppure oggi c'è. La politica si fa qui e ora, tutto il resto è fuffa". Così il deputato regionale del Pd Antonello Cracolici, a margine di un incontro organizzato a Palermo dal partito col commissario per la Sicilia Alberto Losacco, commenta con l'Adnkronos le ipotesi paventate di un'allenza giallo-rossa anche in Sicilia. "Vedremo - dice - non so cosa succederà, cosa sarà il M5S nei prossimi mesi, perché - aggiunge - gli scenari politici cambiano e mutano anche i rapporti di forza interni". Cracolici pensa anche al dopo Cancelleri del gruppo pentastellato all'Ars. "Sicuramente l'andata via del vice ministro costituirà un colpo per il gruppo perché comunque Cancelleri aveva una legittimazione data dall'essere stato candidato alla presidenza della Regione per ben due volte... perché - conclude - non è vero che uno vale uno, non è mai così. Neanche nei Cinquestelle".