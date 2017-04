PD: CRACOLICI, COMUNITà A RISCHIO CON POPULISMO, NOI UNICO ARGINE

26 aprile 2017- 20:33

Palermo, 26 apr. (AdnKronos) - "Il Pd rimane un partito che sceglie di far decidere i cittadini attraverso un meccanismo che non sarà perfetto, ma che rimane, comunque, l’unico strumento autenticamente democratico. Raccontare che il 4 dicembre è stata soltanto una sconfitta di Renzi è una stupidaggine: è stata sconfitta una strategia politica che vedeva al centro il Pd a vocazione maggioritaria". Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura della Regione siciliana, Antonello Cracolici, capolista a Palermo a sostegno di Renzi durante la presentazione dei candidati alle primarie del 30 aprile all’hotel La Torre di Mondello."Il 4 dicembre abbiamo perso - ha aggiunto - e allora che facciamo ci ritiriamo per far avanzare i populismi di Grillo e Salvini o le suggestioni di un centrodestra riunito? Io sono tra quelli che dopo il 4 dicembre ha ritenuto logica la possibilità del voto anticipato perché la legislatura si è esaurita dopo l’esito referendario. L’accanimento terapeutico rappresenta un danno ulteriore invece che una cura". Per Cracolici, il quadro internazionale che "vede una prospettiva incerta per l’Italia non renderà più forte la prospettiva politica del Pd. Una leadership indebolita alla vigilia del voto è un suicidio politico. Ecco una delle ragioni che mi ha convinto a sostenere Renzi in queste primarie, nonostante sia stata una scelta non compresa da una parte del nostro mondo". "Anche tra di noi c’è chi pensa che i 5 stelle siano compagni che sbagliano - ha concluso Cracolici -. Ma è evidente che attorno a quel movimento si sta cementando una visione che intende spezzare l’idea stessa di una comunità. Andare a votare significa sostenere un’idea di democrazia e di società. In gioco non c’è Matteo Renzi, in gioco c’è il Pd e il futuro dell’Italia".