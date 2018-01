PD: CRACOLICI, ESCLUSIONE CROCETTA? MORTIFICANTE PARTITO CHE NON RISPETTA IMPEGNI

27 gennaio 2018- 16:02

Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - L'esclusione dell'ex governatore Rosario Crocetta dalle liste del Pd per le Politiche del 4 marzo è "mortificante". Ne è convinto Antonello Cracolici, big del partito in Sicilia per il quale "in un partito le parole contano, non si fanno queste promesse e poi si fa finta di dimenticarlo. A Crocetta era stato garantita una candidatura alle nazionali. Sarebbe stato giusto dire 'Guarda non c'è spazio, non ci sono le condizioni'. Così è mortificante, non per Crocetta ma per l'idea di un partito che non può fidarsi più degli impegni dei suoi gruppi dirigenti. Somiglia molto allo 'Stai sereno'".Per Cracolici che in uno dei Governi Crocetta è stato assessore all'Agricoltura, l'ex governatore alle scorse elezioni regionali "non doveva essere ricandidato come governatore, ma questo non vuol dire che si cancellano le persone, le esperienze, le storie. Crocetta ha preso migliaia di voti in Sicilia per fare il deputato europeo, è una personalità riconosciuta da tanti elettori. Questa idea di operare con forti segni di cancellazione è inaccettabile" conclude.