26 ottobre 2019- 15:31 Pd: Cracolici, 'Renzi? Nessuno di noi è nulla senza un partito'

Palermo, 26 ott(Adnkronos) - La scelta di Renzi e la nascita di Italia Viva? "Auguri e figli maschi". Le possibili ripercussioni sul Pd siciliano? "Avrà un popolo che lo seguirà, si apriranno le acque..." dice col sorriso. A parlare con l'Adnkronos è il deputato regionale del Pd Antonello Cracolici, a margine di un evento del partito a Palermo con il commissario regionale Alberto Losacco. "Ho un approccio nelle vita e nella politica - dice - ci sono cose che dipendono da me, per cui cerco di esercitare la mia funzione, e cose che non dipendono da me, quindi è inutile che me ne occupo". E aggiunge: "Nessuno di noi è nulla senza un partito, a cominciare dal sottoscritto che, credo, rappresenta molto di più di tanti altri ma che non sarei nulla se non avessi avuto una comunità a cui non solo appartengo ma in cui la gente ritiene che li rappresenti". "Tutti questi che fanno atti individuali? - conclude - Ho 57 anni sa quanti ne ho visti? Questi come gli altri".