18 marzo 2019- 12:39 Pd: Cracolici, 'Zingaretti ha ridato speranza'

Palermo, 18 mar. (AdnKronos) - "Ieri Zingaretti ha fatto una cosa che non era scontata: ha ridato speranza al Pd, a un centrosinistra che sia soggetto della competizione politica in grado di battere le destre". A dirlo all'Adnkronos, all'indomani dell'assemblea nazionale che ha incoronato Nicola Zingaretti segretario del Partito democratico, è Antonello Cracolici, deputato dem all'Ars e fra i cinque siciliani membri della direzione nazionale. Il partito rilanciato ieri da Zingaretti è "un Pd che non si piange addosso - aggiunge Cracolici - che non ha come obiettivo l'opposizione ma dare un'alternativa al Paese. Il neo segretario ha ridato una speranza e lo ha fatto con un modello, una visione di partito". Un sì convinto, da parte del deputato dem, alla "strategia di apertura alla società" proposta dal neo segretario, a "un Pd che non si ritiene autosufficiente". Un partito, sottolinea Cracolici, "deve essere anche in grado di aprire a chi non ne fa parte, non farlo è stato un po' il limite del Pd in questi anni".