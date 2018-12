8 dicembre 2018- 16:04 Pd: Critelli, a congresso serve linea alternativa ad ambiguità Zingaretti su M5S

Roma, 8 dic. (AdnKronos) - "Il congresso del Pd deve necessariamente essere un momento di chiarimento sulla linea politica e sulle prospettive che il nostro Partito intenderà perseguire; per rispetto dei nostri iscritti, militanti ed elettori occorre che tutti i candidati si esprimano con nettezza, tra le altre questioni, sulla volontà di non tentare la scorciatoia dell’alleanza con il M5S per tornare al governo del Paese". Lo dice Francesco Critelli, deputato dem vicino a Luca Lotti. "Per queste ragioni non è comprensibile la tattica dell’elastico adottata da Nicola Zingaretti, che lascia aperto un margine di ambiguità per 'vedere l’effetto che fa': i rappresentanti della mozione che sostiene il Governatore laziale abbiano finalmente il coraggio di dichiarare 'apertis verbis', come ha fatto Massimiliano Smeriglio, la loro scelta di perseguire l’accordo con chi si sta rendendo protagonista, giorno dopo giorno, di politiche e scelte scellerate per il futuro del nostro Paese, incompatibili con il profilo di una forza autenticamente riformista"."Ne va della chiarezza e della coerenza con cui chiameremo presto al voto centinaia di migliaia di italiani, a cui bisogna viceversa offrire una prospettiva politica diversa per il futuro del Partito Democratico”, conclude.