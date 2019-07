6 luglio 2019- 19:51 Pd: Critelli, 'Base riformista per parlare di politica non per sfoggare muscoli'

Roma, 6 lug. (AdnKronos) - “Ieri abbiamo avuto 500 presenze, altrettante oggi: siamo dunque a mille persone che hanno assistito ai nostri lavori nei primi due giorni. E domani ne arriveranno tante altre. Ma noi non siamo qui per sfoggiare i muscoli: Base riformista è politica, è pensiero politico ed è prospettiva politica”. Lo ha affermato il deputato del pd Francesco Critelli, chiudendo la seconda giornata di lavori dell’incontro organizzato da Base riformista a Montecatini. “Grazie a interventi di molte persone, di tanti colleghi, di tanti amministratori locali -ha aggiunto- abbiamo parlato di politica, abbiamo raccontato che Pd vogliamo e che Italia vogliamo. Il Pd è la nostra casa e noi lavoriamo per rafforzarlo quotidianamente. Noi portiamo un contributo di idee e di valori” .