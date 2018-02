PD: CROCETTA, OGGI PARTITO DI CENTRODESTRA, MISURACA è A CASA

15 febbraio 2018- 18:25

Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "Misuraca, persona che stimo, oggi va a casa sua. Sono certo che lui si troverà benissimo in questo Pd che è diventato un partito di centrodestra, in cui molti di noi, invece, iniziano a trovarsi a disagio. Oggi il passaggio da Ncd ai democratici è assolutamente indolore perché il Pd è un partito irriconoscibile". A dirlo all'Adnkronos è l'ex presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, commentando l'ingresso nel Pd di Dore Misuraca, assessore al Turismo nei Governo Cuffaro, ex deputato regionale di Forza Italia e successivamente dirigente di Ncd di Angelino Alfano. E sull'ipotesi di un suo addio al partito l'ex governatore aggiunge: "Perché dovrei andare via io? Aspetto che lo faccia Renzi dopo il 4 marzo. Invece di continuare a trasformare il Pd perché non se ne va e fonda un suo nuovo partito di centrodestra?".