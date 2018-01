PD: CULOTTA, SU LISTA FARAONE FAREBBE BENE A TACERE

31 gennaio 2018- 14:42

Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - "Davide Faraone con la sua voglia di apparire come il Matteo Renzi di Sicilia fa solo danno al Pd. Farebbe bene a tacere e nascondersi dietro la sua capolistatura bloccata essendosi tenuto ben lontano dalle sfide uninominali, probabilmente per mancanza di coraggio". Così Magda Culotta, sindaco di Pollina e dirigente del Pd in Sicilia. "Faraone non si rende conto di aver perso credibilità agli occhi del popolo del Pd - aggiunge - Il malessere che c'è in Sicilia è frutto non solo di alcune candidature sbagliate ma anche del modo a cui ci si è arrivati, con il solo scopo di esercitare il suo ruolo da 'fedelissimo'. Eviti di parlarci di senso di responsabilità e di unità perché anche qua, oltre a non essere credibile, rischia di apparire persino comico".