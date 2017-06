PD: CUPERLO, A CIRCOLI DEM E DA PISAPIA, LAVORO PER CENTROSINISTRA

22 giugno 2017- 17:30

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - "Sarò venerdì 30 giugno a Milano all'Assemblea nazionale dei circoli del Pd. E sarò sabato primo luglio a Roma, in Piazza Santi Apostoli all'appuntamento lanciato da Giuliano Pisapia e da Campo Progressista". Lo dice Gianni Cuperlo del Pd. "La mia bussola -spiega- resta la stessa: lavorare per unire un centrosinistra largo, civico, aperto, che diviso è destinato a perdere. Questa è la più grande responsabilità che hanno quanti, dentro e fuori il Pd, non vogliono consegnare il Paese alla destra o a una nuova stagione di maggioranze improprie".