9 novembre 2018- 17:44 Pd: Cuperlo, congresso non parta da nomi ma da idee

Roma, 9 nov. (AdnKronos) - "Maurizio Martina, Nicola Zingaretti, Marco Minniti. Così il Congresso Pd non mette le ali. Ancora si parte dai nomi e non dalle idee. Vedo troppo trasformismo. Senza apertura vera e senza la sinistra non ci sarà alcuna svolta. Facciamoci del bene!". Lo scrive su twitter Gianni Cuperlo del Pd.