2 maggio 2018- 18:35 Pd: Cuperlo, domani si voti, unità sì ma nella chiarezza

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - "Penso che la Direzione dovrà concludersi con un voto. Perchè l'unità è un valore ma credo debba andare di pari passo con la chiarezza e questa passa per il riconoscimento del lavoro fatto da Maurizio Martina e anche finalmente affrontare un'analisi delle ragioni della sconfitta". Lo dice Gianni Cuperlo a Carta Bianca. "Quanto all'appello" dei renziani "non so come commentare, perchè un appello, fatto prima della Direzione, a non contarsi e sottoscritto con una conta è una cosa che non si era vista".