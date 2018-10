15 ottobre 2018- 16:29 Pd: Cuperlo e Sinistradem a Milano 19-20 ottobre, ci sarà Martina

Roma, 15 ott. (AdnKronos) - "Riportare la politica al centro del dibattito e il Pd al centro della politica. L'appuntamento è per il 19 e il 20 ottobre prossimi a Milano per la due giorni organizzata da Sinistradem, l'area che fa capo a Gianni Cuperlo, e il Gruppo Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo". Si legge in una nota."'Europa, sinistra, riscatto': sono questi i temi su cui ci si confronterà nel corso dell'iniziativa che punta a mettere al centro del confronto politico l'idea di Europa, di Paese e di partito che abbiamo per un'alternativa al nazionalismo e alla destra che sono il vero avversario con cui misurarci", spiega il leader di Sinistradem, guardando alle prossime elezioni europee quando la vera partita vedrà in campo europeisti versus sovranisti. L'appuntamento presso la Fonderia Napoleonica via Thaon di Revel 21, sarà anche l'occasione per presentare una piattaforma programmatica di sinistra al confronto congressuale, "di cui finora si è parlato soltanto in funzione dei nomi da mettere in campo". Tanti gli interventi in programma, da Beppe Sala, Massimo Cacciari e Alberto Melloni, Eva Giovannini (venerdì a partire dalle ore 17,30) al segretario del Pd Maurizio Martina, Barbara Pollastrini, Brando Benifei, Andrea Orlando, Massimo Mapelli, Vasco Errani, Luigi Manconi, Giuliano Pisapia, Karina Moual, Andrea Giorgis, Susanna Cenni, Andrea De Maria (sabato dalle ore 12). Un laboratorio politico che punta a coinvolgere movimenti e associazioni per allargare il campo del Pd e tornare a parlare a quella grande parte del Paese "che non si riconosce in questa destra aggressiva e nazionalista e che si aspetta dal partito democratico una chiara identità di sinistra, popolare, in grado di indicare un'alternativa all'altezza della sfida che questo capitolo della storia che stiamo vivendo ci impone", conclude Cuperlo.