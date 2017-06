PD: CUPERLO, RENZI CONFUSO, IO E ALTRI VEDREMO PISAPIA

11 giugno 2017- 10:47

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Ho invocato il centrosinistra per anni e se ci arriviamo brindo ma non mi bendo gli occhi e dico che oggi Renzi segue una rotta confusa. Ha spinto per il voto subito anche a costo di archiviare l'identità del Pd in vista di un governo con Berlusconi. Ora apre a Pisapia dopo mesi in cui ha fatto l'opposto". Lo dice Gianni Cuperlo alla 'Stampa'. "Quel campo aperto, largo, civico che solo tre giorni fa pareva rimosso vorrei capire come lo si vuole rifondare", osserva l'esponente Pd. "Intanto con Pisapia il dialogo va fatto davvero. E con un gruppo di parlamentari Pd lo incontreremo nei prossimi giorni. Il centrosinistra - afferma - non è una somma di sigle o l'accordo di un ceto politico. Spetta al partito più grande gettare ponti, evitare rotture, ma poi il tema riguarda tutti". Con Bersani è possibile fare alleanze? "Dico che si può e si deve", risponde: "Rispetto chi è uscito, ma senza la forza più grande è molto difficile costruire un centrosinistra di governo".