15 dicembre 2018- 20:25 Pd: Cuperlo, rompere asse Lega-M5S non è inciucio, è politica (2)

(AdnKronos) - "M5S e Lega -continua Cuperlo- non sono la stessa cosa e questo non ha a che vedere con le scelte politiche contingenti dell’oggi. Non sono la stessa cosa perché la Lega ha radici antiche, autonomiste, che Salvini ha convertito in una moderna forza nazionalista; il M5S vive oggi la sua deriva nel peggiore governismo però ha una sua radice completamente e culturalmente diversa”. Cuperlo insiste sulla necessità di disarticolare quegli elettorati questo, aggiunge “non si chiama trasformismo, non si chiama inciucio, si chiama politica. E di questa dimensione della politica si sente drammaticamente la mancanza”. Di fronte a questo scenario, conclude Cuperlo, va rifondata la sinistra. “Il problema non è solo restituire un’anima a questa sinistra, il punto é che quell’anima non può rimanere a lungo orfana di un corpo”. Un errore, una colpa “mortale” la frammentazione della sinistra, un errore drammatico la scissione nel Pd, “la spinta a ricomporre questo campo, a ritrovare le ragioni di un nuovo soggetto della sinistra siano interamente sulla scena. Soprattutto mi auguro che il prossimo congresso del mio partito non eluda la questione e avanzi ad altre e altri una proposta, un progetto, un metodo, in grado di scuotere l’albero e raccogliere i frutti di una vera Costituente”.