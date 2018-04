19 aprile 2018- 16:48 Pd: Cuperlo, urgente convocazione Direzione

Roma, 19 apr. (AdnKronos) - "Di fronte al quadro politico credo sia corretto e urgente convocare la Direzione del Pd, tanto più dopo il rinvio, da me non condiviso, dell'Assembra nazionale a una data indefinita". Lo dichiara Gianni Cuperlo in una nota."Le forze che hanno prevalso nelle urne sino a oggi hanno dimostrato unicamente la volontà di proseguire la campagna elettorale con altri mezzi. Ma le elezioni si sono svolte il 4 marzo e da allora il Paese è bloccato sui veti reciproci del centrodestra e del Movimento 5 Stelle. Il Pd ha tenuto una posizione coerente. Ma ora è più utile e limpido monitorare un passaggio così difficile in una sede democratica, l'unica per altro dove oggi si esprime una collegialità". "Nella direzione si deve anche affrontare la situazione dei dipendenti dei gruppi parlamentari e della sede nazionale del partito coinvolti da licenziamenti e cassa integrazione. Una forza che difende i diritti dei lavoratori deve per prima cosa applicare in casa propria regole e strumenti istituiti dai nostri stessi governi", conclude.