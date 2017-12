PD: DA AREA RACITI APPELLO A UNITà PARTITO IN SICILIA, 'NO A COMMISSARIAMENTO'

4 dicembre 2017- 19:38

Palermo, 4 dic. (AdnKronos) - Un appello all'unità, ma al tempo stesso una ferma presa di posizione contro le dimissioni del segretario regionale dem, Fausto Raciti. E' questo quello emergerebbe, secondo quanto apprende l'Adnkronos, dalla riunione dell'area vicina al leader siciliano dei democratici. Nel quartiere generale a Palermo il vertice è ancora in corso ma la strada indicata sarebbe quella dell'unità. L'area Raciti insomma respinge al mittente le richieste avanzate in questi giorni da autorevoli esponenti del partito di commissariamento e dimissioni del segretario regionale. Un passo indietro che per alcune anime del partito sarebbe inevitabile dopo la 'debacle' elettorale.Insomma dopo la sconfitta delle urne per il partito c'è il rischio di una frattura a pochi mesi dall'appuntamento elettorale nazionale. Un'ipotesi che in via Bentivegna vogliono scongiurare. Ecco perché dalla riunione dell'area Raciti arriva un appello all'unità e al senso di responsabilità in vista delle politiche e dell'avvio della nuova legislatura all'Assemblea regionale siciliana. E' proprio da Palazzo dei Normanni, secondo l'area vicina al segretario regionale, dovrebbe partire la prova d'unità con l'individuazione di un capogruppo che rappresenti tutte le anime del Pd. Nell'attesa della direzione regionale e della resa dei conti dentro il partito a tentare di spegnere la miccia sarà l'ex premier Matteo Renzi, atteso in Sicilia in settimana.