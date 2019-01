14 gennaio 2019- 19:25 Pd: da dati parziali Zingaretti in testa, ma gli altri candidati contestano/Adnkronos

Roma, 14 gen. (AdnKronos) - Nel Pd basta la diffusione di dati parziali dei congressi tra gli iscritti a far scatenare le polemiche. Dalle mozioni dei candidati stanno uscendo i risultati dei primi scrutini nei circoli dove si è votato in questo week end. Da Milano città fino a piccoli e piccolissimi comuni. Compreso quello di Rignano dove abita Matteo Renzi e dove, nonostante l'area che fa riferimento all'ex-premier stia con Maurizio Martina, ha stravinto proprio il 'turborenziano' Roberto Giachetti.Insomma, secondo i dati fatti girare dai comitati, Nicola Zingaretti sarebbe ampiamente in testa, a un passo dal 50%. Seguito a distanza da Maurizio Martina. E il terzo in classifica (dato non irrilevante perchè alle primarie del 3 marzo si accede soltanto in tre) sarebbe Giachetti. Il diretto interessato spiega che commenterà solo i dati ufficiali. Mentre Francesco Boccia, che viene dato a percentuali bassissime, non ci sta e denuncia il tentativo "di condizionare il congresso con la diffusione di dati parziali e incompleti". Ma anche dalla mozione Martina, la portavoce Simona Malpezzi è critica. I renziani che dopo il forfait di Marco Minniti, si sono spostati su Martina restano convinti che le percentuali dei congressi tra gli iscritti avranno un segno diverso. "Possiamo essere primi", dicono dirigenti dell'area Renzi che in questi anni hanno guidato il Pd.