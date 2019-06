20 giugno 2019- 12:55 Pd: da domani a domenica area Martina a Marzabotto

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - Si terrà da domani fino a domenica a Marzabotto ?il primo Forum nazionale di ‘Fianco a Fianco’, l’area politica che fa riferimento alla mozione che ha sostenuto la candidatura di Maurizio Martina all’ultimo congresso Pd. Si legge in una nota.L’obiettivo del Forum è quello di contribuire ad accelerare il lavoro di riprogettazione politica e culturale dei democratici, dopo il voto europeo e amministrativo. Il forum è pensato come una scuola di formazione, aperta a tutti coloro che vorranno partecipare, per confrontarsi e impegnarsi insieme sui temi più urgenti e sulle prossime sfide della sinistra: dalla lotta alle diseguaglianze alla transizione ecologica, dal lavoro che cambia al futuro dell’Europa. Sono previsti i contributi di diverse personalità esterne come padre Bartolomeo Sorge, Chiara Saraceno, Federico Rampini, Marco Bentivogli, Carlo Bonomi, Alberto Melloni, Mario Tozzi e David Parenzo.Al Forum prenderanno parte, tra gli altri, Paolo Gentiloni, Debora Serracchiani, Graziano Delrio, Carlo Calenda, Gianni Cuperlo, Matteo Richetti, Tommaso Nannicini, Irene Tinagli, Lorenzo Guerini, Stefano Bonaccini, Virginio Merola, Matteo Orfini, Andrea De Maria. Concluderà i lavori del Forum, domenica 23, Maurizio Martina.