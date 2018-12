18 dicembre 2018- 18:42 Pd: da Madia a Gualmini, documento donne pro-Zingaretti

Roma, 18 dic. (AdnKronos) - "Per ritrovare quella sintonia perduta abbiamo bisogno del coraggio, ancora una volta, di innovare. E questo coraggio oggi lo riconosciamo nella candidatura a segretario del Partito Democratico di Nicola Zingaretti". Si legge nel documento 'Noi con Zingaretti per un nuovo Pd' sottoscritto da Rosa Maria Di Giorgi, Marianna Madia, Lia Quartapelle, Elisabetta Gualmini, Lorenza Bonaccorsi, Enza Bruno Bossio. "Zingaretti è l’unico dei candidati in corsa al congresso del Pd che ha dimostrato, dati alla mano, di essere inclusivo: di non aver deluso l’elettorato tradizionale di centrosinistra e di essere attrattivo verso gli elettori degli altri partiti. Oggi la candidatura di Zingaretti è quella che può meglio innovare la cultura politica del Pd e aprire una fase nuova". "Ed è la candidatura che può salvare un Pd che è stato maltrattato negli ultimi anni dal suo gruppo dirigente. Più che gruppo, un insieme di dirigenti. Perché un gruppo è tale se lavora insieme, non se passa le giornate a pugnalarsi ai fianchi". E concludono: "Con lui vogliamo costruire una nuova e alternativa stagione della politica italiana che, contro estremismo e moderatismo, sappia vivere pienamente i tempi difficili che ci è dato vivere".