9 marzo 2019- 15:26 Pd: da nuova segreteria a gruppi, mappa del partito di Zingaretti/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - GRUPPI PARLAMENTARI - "Per me sono i gruppi del Pd". Punto. Così Zingaretti ha risposto ai cronisti la sera stessa della vittoria ai gazebo quando gli veniva fatto notare che si sarebbe dovuto confrontare, da segretario, con gruppi a trazione renziana. Al momento non si registrano cambi di fronte e i numeri parlano chiaro: alla Camera con Zingaretti ci sarebbero 46 deputati su 122 e a palazzo Madama 16 senatori su 52. Al Senato, in particolare, c'è lo zoccolo duro del renzismo.Intanto lì c'è Matteo Renzi e alcuni dei suoi fedelissimi. A partire dal capogruppo Andrea Marcucci, Francesco Bonifazi, Dario Parrini. Ed ancora: Bini, Biti, Collina, Manca, Cucca, Faraone, Sudano, Ginetti, Garavini, Malpezzi, Margiotta, Comincini, Alfieri, D’Alfonso, Ferrari, Fedeli, Ferrazzi, Grimani, Giacobbe, Laus, Magorno, Marino, Patriarca, Pittella, Sbrollini, Stefano,Taricco, Vattuone. Per il momento, dicono dalle parti di Zingaretti, non c'è intenzione di toccare i vertici dei gruppi parlamentari: nè Marcucci al Senato, nè Graziano Delrio alla Camera. Forse potrebbe accadere qualcosa dopo le europee. Per quanto riguarda il gruppo degli eurodeputati uscenti anche a Strasburgo la componente renziana è maggioranza. Con Zingaretti ci sono 7 europarlamentari su 26: David Sassoli, Silvia Costa, Brando Benifei, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, la capodelegazione Patrizia Toia e Goffredo Bettini, da sempre vicino a Zingaretti nel Pd romano.