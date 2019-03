9 marzo 2019- 15:26 Pd: da nuova segreteria a gruppi, mappa del partito di Zingaretti/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - SEGRETERIA - Tutto da costruire il Pd di Zingaretti per quanto riguarda segreteria e Direzione. Come l'assemblea, anche la Direzione rispecchierà le percentuali del congresso che consegnano al nuovo segretario un'ampia maggioranza. Per quanto riguarda i nuovi organismi, al momento gli unici due tasselli che vengono dati per certi sono la presidenza del partito a Paolo Gentiloni e l'incarico di tesoriere a Luigi Zanda. Il nuovo segretario vorrebbe due donne vicesegretario e per ora nella rosa di nomi più gettonata ci sono la coordinatrice della mozione Zingaretti al congresso Paola De Micheli, lungo cursus all'interno del Pd tra incarichi di partito e di governo, Marina Sereni di Areadem (Dario Franceschini), vicepresidente della Camera nella scorsa legislatura, e poi la new entry Stefania Gasparini, segretario provinciale del Pd di Modena. Una scelta, quest'ultima che, se venisse confermata, si inserirebbe in quella linea di rinnovamento e valorizzazione dei territori che molti dicono vorrebbe perseguire Zingaretti. Infatti si parla di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro già renziano ma sostenitore di Zingaretti al congresso, come responsabile Organizzazione. Era uscito anche il nome del sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, vincitrice del 'World Mayor 2018' anche se la diretta interessata ha smentito di essere stata, almeno finora, contattata. E poi il 33enne sindaco di Ravenna, Michele De Pascale. Dall'area di Andrea Orlando verrebbero caldeggiati Andrea Orlando all'Organizzazione e Peppe Provenzano, vicedirettore dello Svimez, al Welfare. Circola inoltre l'indiscrezione che potrebbero essere coinvolti i segretario regionali Pd. E su quest'ultimo fronte uno dei nodi di cui si dovrà occupare il nuovo segretario è quello della contestata elezione di Davide Faraone, renziano e segretario del dem siciliani. La sfidante 'zingarettiana' si ritirò dalla corsa in segno di protesta.