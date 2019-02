13 febbraio 2019- 19:03 **Pd: da Zingaretti ok a confronti Tv, ma tempi stretti per organizzazione**

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - Prima Roberto Giachetti, oggi l'appello di Maurizio Martina a fare confronti Tv tra i candidati alla segreteria Pd. E Nicola Zingaretti? "Assolutamente disponibile", dicono i suoi. "Nicola i confronti in campagna elettorale li ha sempre fatti". L'unica osservazione è sull'organizzazione: "Ora c'è davvero poco tempo". Anche perchè sia Zingaretti che gli altri sono sempre in giro per l'Italia per la campagna delle primarie. "Si tratta di incrociare le agende e vedere come, dove e con quali regole". Ad esempio, si riferisce, una decina di giorni fà Lucia Annunziata aveva proposto ai 3 candidati di andare in trasmissione a In Mezz'ora in Più, ma non se ne è fatto nulla "per problemi di agenda di tutti".