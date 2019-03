1 marzo 2019- 19:48 Pd: dai 3,5 mln di Veltroni a obiettivo 1 mln, la parabola calante delle primarie/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Questo lo 'storico' dell'affluenza alle primarie Pd. Nel 2007 ci fu il boom con i 3 milioni e mezzo di Veltroni. Un dato già calante due anni dopo: ai gazebo, il 25 ottobre 2009, votarono 3 milioni e 49.266 elettori. Venne eletto segretario Pier Luigi Bersani con il 53,2% battendo Dario Franceschini che ottenne il 34,3 e Ignazio Marino con ill 12,5%. Il giorno dell'Immacolata, l'8 dicembre 2013, inizia la stagione del Pd renziano. L'allora sindaco di Firenze venne eletto segretario con 1 milione e 895.332 voti pari al 67,55%, mentre Gianni Cuperlo si fermò al 18,2 e Pippo Civati al 14,2 su un totale di 2 milioni e 805.775 votanti. Renzi consolidò la percentuale quando venne rieletto segretario alle primarie del 30 aprile 2017: ottenne infatti il 69,17% battendo Andrea Orlando che raccolse il 19,96 e Michele Emiliano il 10,87%. Ma la partecipazione ai gazebo fu di gran lunga inferiore rispetto a quella del 2013: il totale dei votanti fu 1 milione e 838.938. Un milione di votanti in meno. Dato comune a tutti i congressi del Pd, il vincitore della fase riservata agli iscritti è sempre poi stato confermato ai gazebo. Stavolta la scommessa di Zingaretti non è solo quella di arrivare primo ma di superare il dato dei circoli ovvero il 47,4%. Per essere eletto segretario subito ai gazebo, servirà il 50+1. E non dei voti ma dei delegati (eletti nelle liste collegate al candidato segretario) dell'assemblea nazionale dem.