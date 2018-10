1 ottobre 2018- 13:34 Pd: Dal Moro, che spettacolo di piazza, grazie

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Siamo molto contenti del risultato della manifestazione." Così Gianni Dal Moro, responsabile Organizzazione del Partito Democratico. Abbiamo superato più che brillantemente il test di un evento domenicale, anziché nella tradizionale giornata di sabato. "Una macchina organizzativa che, pur ridotta nei mezzi, ha messo in campo tutta la sua esperienza e professionalità in stretto contatto con le strutture territoriali del Partito"."Tantissima gente - continua Dal Moro - una piazza stracolma, moltissime persone nelle vie laterali alla piazza stessa, una manifestazione politica così importante non si era mai vista negli ultimi anni a Roma. Segno di una volontà di partecipazione e di una grande preoccupazione per la situazione del Paese. Tutte le Regioni d’Italia hanno risposto con tanti militanti e simpatizzanti arrivati con ogni mezzo: 200 pullman, tantissimi viaggiatori sui treni compresi quelli speciali, molte le persone che con mezzi propri hanno risposto all’appello. 500 volontari e tanti giovani hanno assicurato il regolare svolgimento della manifestazione"."Moltissime le persone che si sono collegate sulla rete per seguire l'evento e che hanno interagito sui social anche dall’estero. Bellissima - prosegue Dal Moro - la risposta della città di Roma, della sua provincia e del Lazio in generale. La voglia di riscatto di una città oramai all’abbandono è stata determinante. Un grazie speciale alle Forze dell’ordine che, con professionalità, ci hanno aiutato a vigilare su tutta la manifestazione".