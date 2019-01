17 gennaio 2019- 15:58 **Pd: Dal Moro, 'cifre non ufficiali, dati su Congresso dopo fine settimana'**

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - “La Commissione nazionale per il Congresso, all’unanimità, ha deciso, vista l’esiguità dei voti espressi finora, di rendere noto dopo questo fine settimana i dati parziali che saranno certamente più significativi tenuto conto che la rilevazione sarà più importante". Lo annuncia il presidente Gianni Dal Moro."I Congressi di circolo svolti dal 7 al 13 gennaio 2019, i cui risultati sono stati comunicati dalle Commissioni provinciali alla Commissione nazionale per il Congresso, sono infatti 246. Gli aventi diritto coinvolti in tali Congressi -spiega ancora Dal Moro- sono stati 10.972 pari al 2,77% del totale. I votanti complessivi risultano essere 5.360 pari a circa il 50% degli aventi diritto. E' evidente che questo dato è assolutamente parziale e poco indicativo del risultato finale, anche in considerazione del fatto che i 246 congressi sono distribuiti in sole 10 regioni, molte delle quali del Nord. Di conseguenza qualsiasi altro dato diffuso non è ufficiale”.